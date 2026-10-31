INTERVISTE
Hojlund pensa alla Lazio: “Le prossime sfide sono importantissime”
Alla vigilia della partita contro la Juventus, l’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha parlato del filotto di partite, compresa quella contro la Lazio, che attende gli azzurri in un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss: le sue parole.
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Le parole di Hojlund sulle Napoli Lazio e le prossime gare degli azzurri
“Le prossime sono sfide molto importanti. La partita a Torino sarà molto difficile però dobbiamo continuare a migliorare. Dobbiamo lavorare duramente per migliorare e per vincere. Saranno tre partite, due in trasferta e una in casa, che saranno difficili, anche per il viaggio. Potrebbe essere una settimana molto positiva se vinciamo tre partite. Ma, se non le vinciamo tutte, potrebbe essere un periodo difficile prima della sosta internazionale. Speriamo di poter fare bene”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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