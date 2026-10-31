Hojlund pensa alla Lazio: “Le prossime sfide sono importantissime”

Alla vigilia della partita contro la Juventus, l’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha parlato del filotto di partite, compresa quella contro la Lazio, che attende gli azzurri in un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss: le sue parole.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Lazio Cagliari: Gattuso verso un solo cambio

Le parole di Hojlund sulle Napoli Lazio e le prossime gare degli azzurri

“Le prossime sono sfide molto importanti. La partita a Torino sarà molto difficile però dobbiamo continuare a migliorare. Dobbiamo lavorare duramente per migliorare e per vincere. Saranno tre partite, due in trasferta e una in casa, che saranno difficili, anche per il viaggio. Potrebbe essere una settimana molto positiva se vinciamo tre partite. Ma, se non le vinciamo tutte, potrebbe essere un periodo difficile prima della sosta internazionale. Speriamo di poter fare bene”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP