La Lazio può vincere lo scudetto? Ecco la previsione di Hubner

L’ex attaccante Dario Hübner ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Scommesse.io per parlare dell’inizio di stagione in Serie A, soffermandosi sull’ottimo percorso della Lazio di Gattuso e sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole.

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Le parole di Hubner nell’intervista sulla Lazio

“Il campionato è lungo e ogni anno c’è sempre qualche sorpresa. La Lazio sta facendo benissimo, sta esprimendo un grandissimo calcio. Sono contento anche per Gattuso, perché mi sembra un allenatore molto preparato, che sta lavorando bene. Credo sia un ottimo condottiero. I giocatori lo seguono e lui riesce a trasmettere quella cattiveria agonistica che serve, quella che piace a me. La Lazio mi sta piacendo molto e, se oggi è in testa alla classifica, non è certamente per caso”.

Hubner sulla lotta scudetto

“Credo che l’Inter sia ancora la squadra più forte. Però deve tornare a essere l’Inter che conosciamo, quella che gioca bene, prende pochi gol e riesce a controllare le partite. Ultimamente sta subendo troppe reti e si ritrova spesso a dover recuperare. Non è semplice rimontare ogni volta che scendi in campo. Se torna a essere la squadra che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, sicuramente resta la favorita. Poi c’è la Roma, che sta facendo un gran campionato, e anche la Lazio credo che possa restare in lotta fino alla fine. Vedremo inoltre se Juventus e Milan riusciranno a recuperare quei quattro o cinque punti di distacco che hanno accumulato”.

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