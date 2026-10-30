INTERVISTE
Icardi: “Ho ricevuto offerte, ma nessun progetto di cui fossi convinto”
Mauro Icardi, accostato in estate alla Lazio, ha spiegato in un’intervista a La Repubblica il motivo del suo essere ancora senza contratto.
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Le parole di Icardi a La Repubblica.
“Icardi senza squadra a Novembre? Nemmeno io me lo aspettavo, ma non ho mai scelto una squadra soltanto per averne una. Ho ricevuto offerte ma ho preferito aspettare, piuttosto che accettare un progetto di cui non fossi convinto fino in fondo”.
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