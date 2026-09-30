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INTERVISTE

Icardi tuona: “Confondono la disoccupazione con il fallimento, io la chiamo vita sistemata”

Published

1 ora ago

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Mauro Icardi

Il centravanti argentino Mauro Icardi, a lungo accostato alla Lazio e ancora svincolato, si è sfogato sui social dopo le illazioni che sono state fatte per il fatto che nessuna squadra abbia ancora puntato su di lui.

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Lo sfogo social di Mauro Icardi.

“Confondono la disoccupazione con il fallimento, io la chiamo vita sistemata. Confondono il fatto di essere senza contratto con l’essere senza opzioni. Io la chiamo libertà di scelta.”Ho lavorato per essere padrone del mio tempo, per avere il mio futuro assicurato. Se smettessi di lavorare, la mia vita continuerebbe allo stesso modo”.

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