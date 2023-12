Ielpo: "Sarri è un bravo allenatore a cui piace lo scontro"

Tempo di lettura: < 1 minuto

IELPO LAZIO CAGLIARI INTERVISTA - L'ex portiere di Lazio e Cagliari, Mario Ielpo, ha parlato della sfida tra le due squadre in un'intervista.

Le parole di Mario Ielpo alla vigilia di Lazio - Cagliari

Queste le dichiarazioni di Mario Ielpo a Calcio Casteddu: "Sarri è un allenatore bravo ma divisivo, a cui piace lo scontro e che non smussa gli angoli. A prescindere dal suo valore, potrebbe essere arrivato il momento per chiudere il suo ciclo, se non dovessero verificarsi dei miglioramenti concreti".