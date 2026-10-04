Immobile: “Addio Lazio? Con Lotito rapporto padre-figlio fino alla fine. Sul Mancini bis…”

L’ex attaccante della Lazio Ciro Immobile ha concesso una lunga intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera a 360°, nella quale ha ripercorso alcune tappe della sua carriera soffermandosi anche sul suo addio ai biancocelesti.

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L’intervista ad Immobile: dalla Nazionale all’addio alla Lazio

Sul ritiro

“Quando hai una Rolls Royce e ti accorgi che non corre più come prima devi arrenderti. Le cose mi riuscivano a metà: questo mi è successo veramente. Mettiamoci anche la vanità di non voler lasciare un ricordo di me non bello. Ho dato e ricevuto tanto dal calcio, fermarsi è una questione di rispetto verso te stesso e verso chi ti guarda. Cosa cambia? Ho sempre avuto una vita molto programmata. Mi sono ritrovato senza un piano e quindi mi sono organizzato: palestra, seguo da vicino le mie attività imprenditoriali e dedico tanto tempo alla mia famiglia.”

Sul ritorno di Mancini in Nazionale

“E’ stata la decisone migliore, non un amarcord. Ha la capacità di creare gruppo, non ti incasina la testa. Cerca qualità mortali che sono importanti come quelle tecniche. Oggi ha convocato i ragazzi, ha dimostrato di avere fiducia, li ha caricati. Motivati. Nessuno si tirerà indietro, i risultati del cambiamento sono già visibili. Coinvolge tutti alla stessa maniera, è riuscito a unire attorno a una causa comune. Il campo è soltanto loro. Le polemiche, tutte, restano fuori. Se mi vedo al posto di Mancini? Ho tanta strada da fare, tra 10 anni mi piacerebbe esserci.”

Sull’addio alla Lazio

“Mi stavano accompagnando alla porta dandomi la mano, alla fine quella stessa mano l’ho alzata io e sono andato via, ma giuro che fino alla fine tra me e Lotito c’è stato un rapporto padre-figlio. Quindi il dispiacere era doppio: ho aperto la porta, ho tolto imbarazzi”.

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