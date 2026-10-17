Immobile: “Ho amato tanto la Lazio, ora mi piacerebbe allenare”

L’ex bomber della Lazio, Ciro Immobile ha rilasciato un’intervista a Dribbling, parlando della sua carriera con la maglia biancoceleste e in Nazionale. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Immobile sulla carriera alla Lazio e in Nazionale

Sul ritiro

“Il ritiro? Un cambio di vita totale, passi da avere programmi quotidiani alla massima libertà. E questo è strano, però con la mentalità giusta di doverla accettare, è più semplice. L’Olimpico? Mi piace andare, ma ora non sento l’istinto di voler tornare in campo. Tanti dicono che viene dopo un paio d’anni, però quello che è fatto è fatto”.

Sull’addio alla Lazio

“Ho amato tanto la Lazio, è una società a cui sono legatissimo ancora oggi. Quando sono andato via, ho alzato la mano per dire che non mi sarei fatto accompagnare alla porta: so la strada e vado via io. Ho lasciato la mia comfort zone, che per me in quel momento non lo era più”.

Su l’Italia di Mancini e il ricordo di Vialli

“L’Italia di Mancini? Si andava tutti dritti come un treno verso l’obiettivo. Vialli? Durante l’Europeo ognuno di noi si aggrappava a lui per qualsiasi tipo di dubbio o consiglio, calcistico e non”.

Sul suo futuro

“Ora mi piacerebbe allenare, sono curioso di fare il corso che inizierò a luglio. È un percorso interessante che mi piacerebbe portare avanti. Il mio miglior dribbling? Il matrimonio con i figli, senza quello non avrei potuto fare ciò che ho fatto in campo”.

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