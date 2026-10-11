Immobile: “Che bello ritornare a casa”

Ciro Immobile è stato intervistato allo Stadio Olimpico, prima di Lazio Monza, dai cronisti di Lazio Style Channel, e si è detto sempre lieto di tornare in quella che considera la sua casa sportiva. Di fronte ai microfoni ha parlato delle sue sensazioni e della premiazione di Mattia Zaccagni per le 200 partite con la Lazio.

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L’intervista a Immobile prima di Lazio Monza

“Mattia l’ho visto in settimana. Sta raggiungendo grandi traguardi con questa maglia e gli auguro il meglio. È capitano dopo il mio addio e lo fa con grande rispetto e onore per la maglia, quindi questo sicuramente mi fa piacere”.

Immobile sull’emozione dell’Olimpico

“È sempre emozionante tornare a casa, rivedere tutto lo stadio bardato dai colori biancocelesti. Mio figlio me lo chiedeva da un po’ che voleva che lo potassi a vedere una partita e oggi ce l’abbiamo fatta. La Lazio è stata costruita bene quindi non sono sorpreso della classifica”.

Immobile sul suo futuro in FIGC

“Ora che ho un incarico in Federazione sono contento ed entusiasta; porterò avanti con tanto impegno questo progetto. Lavorare con i giovani e ripartire da capo è bello, quindi andiamo avanti”.

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