Lazio in Champions? Ecco cosa dicono Impallomeni e Bonanni

Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni, intervenuti sulle frequenze di TMW Radio, hanno parlato della corsa Champions e della possibilità che vi partecipi anche la Lazio: ecco le loro parole.

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Le parole di Impallomeni e Bonanni nell’intervista sulla Lazio in Champions

IMPALLOMENI – “In questo momento io vedo la Lazio, che può tenere il ritmo. Gli mancano ancora degli elementi importanti ed è lì. L’Atalanta non lo so, è in ritardo clamoroso, ma si deve sbrigare. La Lazio ha una partita a settimana ed è un’ottima squadra. E ci metto in corsa Milan e Juventus”.

BONANNI – “La Lazio? Non facciamoci prendere troppo dall’entusiasmo. Ci sono squadre più forti e vedo in grandissima difficoltà il Napoli. E sono sempre più convinto di Allegri, che non è l’allenatore giusto per iniziare un ciclo di vertice”.

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