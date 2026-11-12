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INTERVISTE

Lazio, Impallomeni esalta i biancocelesti: “Partenza stratosferica”

Published

3 ore ago

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intervista impallomeni lazio

Lazio, Impallomeni esalta la partenza biancoceleste e avverte: «L’entusiasmo non va perso».

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Le parole di Impallomeni nell’intervista sul momento positivo della Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato l’eccellente avvio di stagione della Lazio, attualmente al primo posto in solitaria in Serie A.

Nel corso del suo intervento, l’opinionista ha sottolineato come la squadra biancoceleste debba godersi il momento positivo senza porsi obiettivi particolari, cercando soprattutto di preservare l’entusiasmo e lo spirito che stanno caratterizzando questo inizio di campionato.

Di seguito le sue dichiarazioni:

«Una partenza stratosferica, la realtà dice che la Lazio sta over-performando. Si sta divertendo in tutto questo caos in cui nessuno aveva una speranza. La Lazio non deve disperdere questo entusiasmo, arriveranno momenti difficili ma dovrà mantenere intatto quello. Devono capire che deve rimanere quello lo spirito della Lazio. Devono viverla così».

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