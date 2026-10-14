Impallomeni: “La Lazio a tratti gioca il miglior calcio della Serie A”

Intervenuto in un’intervista in diretta su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha esaltato il gioco espresso dalla Lazio di Gennaro Gattuso, a tratti il migliore della Serie A: ecco le sue parole.

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Le parole di Impallomeni sul gioco della Lazio di Gattuso

“È stato un inizio sorprendente. È un super-lavoro di Gattuso, che ha dato qualità. Deve individuare meglio solo la coppia di centrali difensivi. Avrà solo un impegno a settimana, non sarà un’illusione ma deve continuare a lavorare. Gioca un ottimo calcio, a tratti il migliore della Serie A. E ci sono ancora giocatori che devono inserirsi”.

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