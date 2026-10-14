INTERVISTE
Impallomeni: “La Lazio a tratti gioca il miglior calcio della Serie A”
Intervenuto in un’intervista in diretta su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha esaltato il gioco espresso dalla Lazio di Gennaro Gattuso, a tratti il migliore della Serie A: ecco le sue parole.
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Le parole di Impallomeni sul gioco della Lazio di Gattuso
“È stato un inizio sorprendente. È un super-lavoro di Gattuso, che ha dato qualità. Deve individuare meglio solo la coppia di centrali difensivi. Avrà solo un impegno a settimana, non sarà un’illusione ma deve continuare a lavorare. Gioca un ottimo calcio, a tratti il migliore della Serie A. E ci sono ancora giocatori che devono inserirsi”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
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|6
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|4
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|4
|6
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|Bologna
|2
|5
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|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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