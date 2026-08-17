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INTERVISTE

Impallomeni: “Lazio? Situazione gravissima, peggio di quanto immaginassi”

Published

3 ore ago

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Impallomeni intervista Lazio Mantova

L’ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com per fare una previsione su quella che sarà la prossima Serie A e, tra le varie squadre analizzate, ha parlato anche della Lazio di mister Gattuso.

Leggi anche: Di Napoli: “Situazione Lazio molto preoccupante, lotterà per la salvezza”

Le parole di Impallomeni nell’intervista su Lazio Mantova

Siamo in una situazione molto grave. Si può perdere una partita, ma non giocandola così. La situazione è insomma peggiore di quanto immaginassi, non dimenticando già la condizione ambientale. Ribadisco che siamo agli inizi, ma ieri è già sfumato uno degli unici sbocchi per l’Europa”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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