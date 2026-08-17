Impallomeni: “Lazio? Situazione gravissima, peggio di quanto immaginassi”

L’ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com per fare una previsione su quella che sarà la prossima Serie A e, tra le varie squadre analizzate, ha parlato anche della Lazio di mister Gattuso.

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Le parole di Impallomeni nell’intervista su Lazio Mantova

“Siamo in una situazione molto grave. Si può perdere una partita, ma non giocandola così. La situazione è insomma peggiore di quanto immaginassi, non dimenticando già la condizione ambientale. Ribadisco che siamo agli inizi, ma ieri è già sfumato uno degli unici sbocchi per l’Europa”.

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