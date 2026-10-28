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INTERVISTE

Impallomeni: “La Lazio mi piace molto, gioca il miglior calcio”

Published

2 ore ago

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Impallomeni intervista Lazio miglior calcio

Il giornalista Stefano Impallomeni ha rilasciato un‘intervista dove ha parlato di Lazio e di come la compagine biancoceleste secondo lui, lo ha detto su TMW Radio, gioca il miglior calcio in Italia.

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Le parole di Impallomeni sulla Lazio e il miglior calcio d’Italia

“Palla a terra la Lazio mi piace molto, gioca il miglior calcio in Italia. C’è una bella alchimia. La Roma come solidità e struttura, come interpreta la partita, è più matura della Lazio”. Parole di elogio da parte del giornalista che ora si è definitivamente convinto circa le qualità di questa squadra.

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