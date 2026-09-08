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INTERVISTE

Impallomeni: “La Lazio può essere una rivelazione: giocatori e allenatore ci credono”

Published

2 ore ago

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Gol di Frattesi

Stefano Impallomeni ha rilasciato un’intervista a TMW Radio nella quale ha analizzato con lucidità il momento della Lazio, rivelando dove la squadra può arrivare se continua a giocare in questa maniera.

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L’intervista a Impallomeni sul momento della Lazio

“Davo poco credito alla Lazio: secondo me poteva oscillare tra l’ottava e la 14esima posizione, ora alzo l’asticella. Per gli altri ci saranno le coppe, per la Lazio c’è solo l’impegno del campionato. Ci credono allenatore e gruppo. Può essere la rivelazione”.

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5 Milan 7 3
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7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
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16 Parma 1 3
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