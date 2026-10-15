Imparato: “Gattuso sempre trattato come Calimero, la sua rabbia è quella della Lazio”

Gaetano Imparato, intervenuto sulle frequenze della radio di TMW, ha parlato della Lazio di Gattuso, facendo una previsione in vista della prossima stagione: i biancocelesti andranno in Europa.

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Le parole di Imparato nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Soprattutto rabbia. Non miracolo, non ha rubato mai nulla, ha guadagnato tutto. La rabbia di Gattuso, che è stato sempre trattato come Calimero, si è riversata sulla Lazio. E sta facendo un ottimo lavoro. per me il prossimo anno sarà sicuramente in Europa”.

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