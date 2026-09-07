Udinese, Inler: “La Lazio sta facendo bene, teniamo i piedi per terra”

Intervista ai microfoni di DAZN per il direttore sportivo dell’Udinese Inler, queste le parole rilasciate durante il prepartita della sfida tra Udinese e Lazio: tutto pronto per il posticipo del lunedì relativo alla Serie A 2026/2027.

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Le parole di Inler nell’intervista prepartita di Udinese-Lazio

“Affrontiamo una squadra forte, ma giochiamo in casa e vogliamo dimostrare di far bene oggi. Noi da Premier League? Piedi per terra, oggi abbiamo un’opportunità, abbiamo tanto da dimostrare”.

Inler su Sky

“Ogni partita ha la sua storia, oggi affrontiamo una grande squadra che sta facendo molto bene. Dopo il mercato vedo una squadra molto concentrata che vuole fare bene ogni partita. I ragazzi sono consapevoli che devono dare sempre il massimo. Solet? Per noi è fondamentale, è cresciuto come leader, parlo tanto con lui. Quando hai un gruppo sano puoi sempre raccogliere di più, abbiamo giocatori giovani che stanno facendo esperienza. Sono contento di chi c’è”.

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