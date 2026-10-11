Insegno: “Torneremo allo stadio quando ci sarà rispetto”

Nel post partita di Lazio-Monza, i microfoni di Radio Laziale hanno recuperato il pensiero di Pino Insegno: nella sua intervista ha parlato del ritorno allo stadio e di cosa significa essere tifosi di questa squadra.

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Le parole di Pino Insegno nell’intervista al termine di Lazio-Monza

“Torneremo alla stadio quando ci sarà rispetto, il rispetto che noi abbiamo dato alla squadra anche quando eravamo 60 mila in Serie B. Se perde ci siamo sempre ma serve rispetto per quei colori, per quella storia e per gente che è morta per questa maglietta: Gabriele, Paparelli e tanta altra gente che ha fatto questo ed altro per il tifo: è una battaglia per il cuore. Continuiamo a stare uniti per i nostri figli che non perderanno mai la lazialità, voglio urlare al popolo che dobbiamo essere orgogliosi.

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