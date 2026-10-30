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INTERVISTE

Bonanni: “Non mi aspettavo questa Lazio”

Published

2 ore ago

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Bonanni intervista campionato Lazio

L’ex calciatore, oggi allenatore, Massimo Bonanni ha parlato ai microfoni di TMW Radio in un’intervista nella quale ha espresso il suo pensiero sull’inizio di campionato della Lazio.

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L’intervista a Bonanni sul campionato della Lazio

“La Lazio è una delle due squadre che al momento stanno facendo parlare di sé, per quanto se dobbiamo metterle a paragone mi stupisce molto di più la posizione della sconda: il Frosinone, che non di quella biancoceleste. L’allenatore, Rino Gattuso, sta facendo un super lavoro. Un tecnico conta tantissimo, non il 5 o il 10% come sento dire a qualcuno. Anche a Frosinone Alvini, insieme al suo staff, sta facendo un grandissimo lavoro tecnico, tattico e mentale”.

“Parliamo di due squadre che stanno facendo un campionato molto più al di sopra delle aspettative. Vederle in alto, con tutti questi punti, e per di più giocando in questa maniera, è incredibile. Non tutti possono andare a fare quattro gol a Bergamo come il Frosinone, che anche con la Juventus non meritava di perdere”.

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