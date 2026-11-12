Lazio in vetta, Giaccherini avverte le rivali: “Sarà uno stimolo”

La Lazio sorprende tutti e conquista anche l’attenzione di Emanuele Giaccherini. L’ex calciatore commenta il primato biancoceleste e analizza le possibili ripercussioni sulle rivali. Ecco le sue parole.

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Le parole di Giaccherini nell’intervista sul primato a sorpresa della Lazio

L’avvio di stagione della Lazio continua a sorprendere e ad attirare l’attenzione. Tra questi anche Emanuele Giaccherini, che ha commentato il primato solitario dei biancocelesti in classifica.

L’ex centrocampista, premiato al “La Clessidra” ad Anghiari, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a seguito dell’evento, soffermandosi anche sul sorprendente percorso della squadra di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni:

«La Lazio è la squadra che meno ci si aspettava potesse essere lì. Questo sarà da stimolo anche per chi è dietro, come Juventus o Napoli».

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