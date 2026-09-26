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INTERVISTE

Inzaghi: “Enorme lavoro di Gattuso alla Lazio in un contesto non agevole”

Published

1 ora ago

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Gennaro Gattuso a bordo campo durante una partita della Lazio Lazionews.eu

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport nella quale si è soffermato sulle prime giornate di Serie A sottolineando il gran lavoro di Gattuso alla Lazio.

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Le parole di Inzaghi sulla Serie A e sulla Lazio

“Scudetto? Penso che l’Inter, per organico e qualità, sia sopra agli altri. Ma la Roma di Gasperini mi sta impressionando e credo possa dire la sua sino alla fine. Credo, inoltre, che la Juventus, senza la Champions League, possa rientrare in gioco. Mi auguro che il Milan torni a lottare per lo scudetto. Poi immagino che il Como, più del Napoli, possa giocarsela, anche se non sarà semplice. Infine, sottolineerei l’enorme lavoro che sta facendo Rino Gattuso alla Lazio in un contesto, tra l’altro, non agevole“.

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7 Juventus 10 5
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14 Torino 4 5
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