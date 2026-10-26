Inzaghi: “Grato per sempre ai laziali, 22 anni d’amore. Questa sembra la mia Lazio”

Simone Inzaghi, oggi alla guida dell’Al Hilal ma per più di venti anni alla Lazio tra calciatore e allenatore, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha parlato del lavoro di Gattuso e dei suoi ricordi in biancoceleste: ecco le sue parole.

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Le parole di Inzaghi nell’intervista sulla Lazio

“Devo dire che questa squadra assomiglia molto alla mia, ha caratteristiche tecniche e morali simili. Conta il gruppo, isolato dal resto del mondo. Non posso non ricordare quella vittoria contro il Bologna per 2-0, fu decisiva per il nostro salto in testa alla classifica. L’Olimpico era pieno e esplodeva di gioia, sembrava una festa collettiva senza la parola fine. Ricordo quanto erano felici i tifosi, poi arrivò la pandemia, il lungo periodo di sosta, gli infortuni e una ripresa del campionato che non era più lo stesso di prima. Non arrivò lo scudetto ma mi è rimasta consapevolezza di aver costruito una Lazio fantastica, che mi ha regalato emozioni forse irripetibili. Certo, ho un rimpianto nel cuore che mi porterò dietro per tutta la vita: come sarebbe finita senza quella catastrofe di nome Covid?“.

Inzaghi sui ricordi alla Lazio

“Non so come finirà il campionato, ma anche oggi la Lazio sta regalando forti emozioni. Io devo moltissimo al club biancoceleste, non dimentico lo scudetto e non dimentico il periodo più delicato in cui avevamo grandi difficoltà: le devo tantissimo e le sarò grato per sempre. Sono stato alla Lazio per ventidue anni, una cavalcata meravigliosa durante la quale sono stato giocatore e allenatore: non potrà mai uscire dal mio cuore”.

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