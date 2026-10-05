INTERVISTE
Isaksen: “Ho chiesto al CT di giocare fino allo sfinimento”
Gustav Isaksen si sente bene e lo ha dimostrato anche con la Danimarca, ora la Lazio spera di ritrovarlo al top della condizione: ecco cosa ha raccontato l’attaccante nell’intervista rilasciata al termine della sfida di Nations League con il Galles.
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Le parole di Isaksen della Lazio nell’intervista con la Danimarca
“Non uscire dal campo è stata una fortuna. Ho detto al ct che avevo ancora un po’ di energie e che avrebbe dovuto lasciarmi correre fino allo sfinimento. Per me era meglio bruciare quell’ultima riserva di energia che mi era rimasta. Credo che lui la pensasse allo stesso modo. Mi ha chiesto se non fosse meglio aspettare ancora un po’, ho risposto che andava bene e ho fatto un ultimo sforzo. Poi, per fortuna, mi sono procurato il rigore”.
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