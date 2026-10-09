INTERVISTE
Isaksen: “Farei di tutto per segnare al derby”
Al termine della sfida con il Galles, Gustav Isaksen ha rilasciato un’intervista dove ha parlato anche di Lazio: l’attaccante della Danimarca pensa già al derby e sogna un goal.
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Le parole di Isaksen nell’intervista su derby tra Lazio e Roma
“Per un gol nel derby sarei disposto a tutto, sarebbe un sogno segnare all’Olimpico contro la Roma. Se devo dire la verità non mi aspettavo di essere al primo posto, ma abbiamo una squadra molto forte. Gattuso è incredibile, sta facendo un grande lavoro: ha cambiato tante cose, siamo molto aggressivi. Non vedo l’ora di tornare a giocare per la Lazio, alla fine vedremo dove saremo arrivati. I tifosi devono sempre sognare, ma è troppo presto per dire se siamo da scudetto o meno, dobbiamo prendere partita dopo partita. Ora c’è il Monza, la prossima partita è quella da vincere, ci servono i tre punti per continuare la nostra corsa e quello che stiamo facendo”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
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|2
|5
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|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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