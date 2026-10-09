Isaksen: “Farei di tutto per segnare al derby”

Al termine della sfida con il Galles, Gustav Isaksen ha rilasciato un’intervista dove ha parlato anche di Lazio: l’attaccante della Danimarca pensa già al derby e sogna un goal.

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Le parole di Isaksen nell’intervista su derby tra Lazio e Roma

“Per un gol nel derby sarei disposto a tutto, sarebbe un sogno segnare all’Olimpico contro la Roma. Se devo dire la verità non mi aspettavo di essere al primo posto, ma abbiamo una squadra molto forte. Gattuso è incredibile, sta facendo un grande lavoro: ha cambiato tante cose, siamo molto aggressivi. Non vedo l’ora di tornare a giocare per la Lazio, alla fine vedremo dove saremo arrivati. I tifosi devono sempre sognare, ma è troppo presto per dire se siamo da scudetto o meno, dobbiamo prendere partita dopo partita. Ora c’è il Monza, la prossima partita è quella da vincere, ci servono i tre punti per continuare la nostra corsa e quello che stiamo facendo”

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