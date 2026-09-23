Isaksen: “Inizio sorprendente, sono orgoglioso del gruppo ma…”

Direttamente dal ritiro della Danimarca arrivano le parole di Gustava Isaksen ai microfoni di TV2 Sport, l’esterno biancoceleste ha commentato l’inizio di stagione della Lazio e ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni fisiche.

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Le parole di Gustav Isaksen dal ritiro con la nazionale danese.

“Ho subito un piccolo intervento in estate, per questo ho avuto bisogno di un po’ di tempo di adattamento. È stato strano, e alla fine ho saltato tutta la preparazione precampionato. Questo potrebbe aver influito sul mio inizio di stagione complicato, ma sento che sto recuperando gradualmente la condizione partita dopo partita.

Ora siamo primi in classifica a pari merito, è davvero sorprendente. Come gruppo sono molto orgoglioso e molto felice della squadra, ma personalmente avrei preferito un inizio di stagione migliore. Spero di poter tornare presto al livello in cui ero prima della pausa estiva. Ho avuto molte conversazioni positive con Gattuso, che dice di aspettarmi e di prendermi tutto il tempo necessario per farmi trovare pronto. Dopo di che, una volta che mi sarò guadagnato il posto, spero di poter giocare molto di più”.

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