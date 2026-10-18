Isaksen: “Vittoria importantissima. Dobbiamo continuare così senza guardare la classifica”

L’esterno della Lazio Gustav Isaksen ha concesso un’intervista ai microfoni di LSC nel postpartita della sfida dell’Allianz Stadium vinta contro la Juventus per 0-3. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Isaksen nell’intervista postpartita di Juventus-Lazio

“Vittoria importantissima per noi, sono contento e orgoglioso della squadra e della prestazione è stata una bella settimana dove abbiamo fatto un grande lavoro e quindi sono contentissimo.

Abbiamo avuto il fuoco dentro di noi tutta al settimana, avevamo la sensazione che potevamo venire qui e vincere. Bello giocare con fiducia e con il mister che ci da fiducia, speriamo di poter continuare in questo modo e giocare ancora meglio.

Voglio fare ancora di più e aiutare la squadra, la Nazionale mi aiuta ad avere ancora più fiducia quindi sono molto contento.

Se devo dire la verità l’anno scorso nella gara contro la Juve abbiamo perso la testa ma oggi abbiamo giocato in modo diverso e sono molto orgoglioso di non aver lasciato niente a loro che pure sono fortissimi. Felice anche per il primo gol di Oliver con la Lazio.

Adesso non dobbiamo guardare la classifica, ci saranno gare durissime e dobbiamo continuare così.”

Le parole di Isaksen nell’intervista postpartita di Juventus-Lazio a Dazn

“Sono molto felice, meritiamo tutto di quello che abbiamo fatto. Sono molto felice davvero. Cosa significa vincere qui? L’anno scorso c’è stato il 2-0 e poi abbiamo pareggiato, oggi quando Dele ha segnato abbiamo realizzato che era tutto vero. Una vittoria fondamentale, speriamo di continuare così. Il mister dice sempre che non dobbiamo badare alla classifica, facciamo cosi. Pensiamo una gara alla volta, in otto anni non abbiamo mai vinto qui. Continuano con un grande lavoro per la prossima settimana”.

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