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INTERVISTE

Isaksen: “Vogliamo essere primi anche dopo il Napoli”

Published

4 ore ago

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Gustav Isaksen, migliore in campo anche quest’oggi, ha parlato nel post partita della sfida dell’Olimpico fra Lazio e Cagliari: ecco le sue parole.

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Le parole di Isaksen nel post partita di Lazio Cagliari.

“Sono molto contento di aver aiutato la squadra, era troppo importante per noi. Adesso siamo primi, è bellissimo. Proviamo a migliorare in ogni partita, la stagione è ancora molto lunga. Adesso dobbiamo andare a casa e studiare per la traversa contro il Napoli, dobbiamo fare bene. Vogliamo esser primi anche dopo Napoli. La classifica non si guarda”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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