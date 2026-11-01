Isaksen: “Vogliamo essere primi anche dopo il Napoli”

Gustav Isaksen, migliore in campo anche quest’oggi, ha parlato nel post partita della sfida dell’Olimpico fra Lazio e Cagliari: ecco le sue parole.

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Le parole di Isaksen nel post partita di Lazio Cagliari.

“Sono molto contento di aver aiutato la squadra, era troppo importante per noi. Adesso siamo primi, è bellissimo. Proviamo a migliorare in ogni partita, la stagione è ancora molto lunga. Adesso dobbiamo andare a casa e studiare per la traversa contro il Napoli, dobbiamo fare bene. Vogliamo esser primi anche dopo Napoli. La classifica non si guarda”.

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