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INTERVISTE

Isaksen: “Per la classifica è troppo presto”

Published

3 ore ago

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Isaksen intervista Lazio Monza

L’attaccante della Lazio, Gustav Isaksen, ha parlato a Lazio Style Channel e con i bordocampisti di DAZN prima di Lazio Monza, nell’intervista ha parlato di come i biancocelesti cerchino una nuova vittoria per restare con le prime.

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L’intervista a Gustav Isaksen prima di Lazio Monza

“Siamo pronti per questa sfida che arriva dopo una lunga sosta e sappiamo che possiamo fare bene. Ci troviamo in un bel momento e abbiamo tutti tenuto il ritmo partita in queste settimane. Siamo carichi”.

“Oggi è una gara importante per noi e non vedo l’ora di giocare qua, soprattutto dopo la sosta nazionali. Abbiamo fatto un bel lavoro in queste settimane quindi siamo pronti”.

“Per guardare alla classifica è troppo presto, prendiamoci questa gara e poi una alla volta”.

Isaksen sulla Nazionale

“La Nazionale mi dà fiducia, tornare da lì è bello però voglio dare tutto specialmente oggi. Sono molto grato al mister che mi dà fiducia quindi voglio dare tutto alla squadra e ai tifosi”.

Isaksen sulla continuità

“Continuità? Sto lavorando per questo e voglio imparare e migliorare ogni giorno e oggi è una grande possibilità per farlo”.

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