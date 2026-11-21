INTERVISTE
Isaksen: “Vittoria bellissima, non ci sono partite facili. C’è una bella atmosfera in questa squadra”
Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervista al termine della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, fra Lazio e Lecce. Ecco riportate le sue parole:
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L’intervista di Isaksen al termine di Lazio Lecce
Sulla vittoria
“Oggi è una vittoria bellissima, non è stato facile. Abbiamo giocato contro giocatori forti, nel primo tempo era un po’ complicata. Nel secondo siamo stati insieme, abbiamo parlato bene nell’intervallo e poi siamo usciti con i tre punti”.
Sulla squadra e sul mister
“Non ci sono partite facili. Questa squadra è incredibile, c’è un’atmosfera molto bella. Il mister sta facendo un capolavoro. Siamo felici e l’importante è prendere una partita alla volta. Vogliamo continuare così”.
Sulla crescita personale
“Secondo me sono sulla giusta strada, ma posso fare ancora di più e fare un altro step. Sono molto felice di essere qua e giocare in una squadra come questa”.
Sulle prossime gare
“Adesso arrivano gare molto importante. La prossima è a Torino e vogliamo continuare e fare qualcosa anche li”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|28
|11
|4
|Como
|26
|12
|5
|Milan
|24
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|12
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
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|14
|11
|12
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|13
|11
|14
|Lecce
|10
|12
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Sassuolo
|8
|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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