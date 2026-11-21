Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervista al termine della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, fra Lazio e Lecce. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Isaksen al termine di Lazio Lecce

Sulla vittoria

“Oggi è una vittoria bellissima, non è stato facile. Abbiamo giocato contro giocatori forti, nel primo tempo era un po’ complicata. Nel secondo siamo stati insieme, abbiamo parlato bene nell’intervallo e poi siamo usciti con i tre punti”.

Sulla squadra e sul mister

“Non ci sono partite facili. Questa squadra è incredibile, c’è un’atmosfera molto bella. Il mister sta facendo un capolavoro. Siamo felici e l’importante è prendere una partita alla volta. Vogliamo continuare così”.

Sulla crescita personale

“Secondo me sono sulla giusta strada, ma posso fare ancora di più e fare un altro step. Sono molto felice di essere qua e giocare in una squadra come questa”.

Sulle prossime gare

“Adesso arrivano gare molto importante. La prossima è a Torino e vogliamo continuare e fare qualcosa anche li”.

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