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INTERVISTE

Isaksen: “Sono deluso, volevamo vincere. Essere il capitano della Lazio è bellissimo”

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5 minuti ago

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Isaksen intervista post Napoli Lazio Serie A 2026 2027

Isaksen ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervista al termine della sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A, fra Lazio e Napoli. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di GiocatoreLazio post Napoli Lazio

“Sono contento della prestazione, però sono deluso. Volevamo vincere, però dobbiamo sapere che abbiamo giocato contro una squadra forte che ha bisogno di punti. Era complicata, ma io sono deluso. Ambizione altissima? Vuol dire che abbiamo fame, e un punto non è abbastanza. Penso che tra qualche giorno saremo conti di questo risultato. Capitano? Sono emozioni grandi, bellissima giocare in questa squadra. Esserne capitano è bellissimo”.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
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Europa League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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