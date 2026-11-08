Isaksen: “Sono deluso, volevamo vincere. Essere il capitano della Lazio è bellissimo”

Isaksen ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervista al termine della sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A, fra Lazio e Napoli. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di GiocatoreLazio post Napoli Lazio

“Sono contento della prestazione, però sono deluso. Volevamo vincere, però dobbiamo sapere che abbiamo giocato contro una squadra forte che ha bisogno di punti. Era complicata, ma io sono deluso. Ambizione altissima? Vuol dire che abbiamo fame, e un punto non è abbastanza. Penso che tra qualche giorno saremo conti di questo risultato. Capitano? Sono emozioni grandi, bellissima giocare in questa squadra. Esserne capitano è bellissimo”.

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