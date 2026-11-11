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INTERVISTE

Isaksen su Provstgaard: “È fantastico avere un compagno di squadra danese”

Published

1 ora ago

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Isaksen intervista Provstgaard Nazionale

Gustav Isaksen ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Totalfodbold durante il suo ritiro con la Nazionale danese nella quale ha parlato del rapporto con Oliver Provstgaard.

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L’intervista di Isaksen su Provstgaard

“Provstgaard? È fantastico avere un compagno di squadra danese. Oliver si è inserito alla grande. Gioca ogni partita e sta facendo un lavoro incredibile. Per me, poi, è bellissimo avere un altro danese nel club con cui trascorrere del tempo fuori dal campo. Con lui posso parlare anche di cose che non riguardano il calcio”.

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