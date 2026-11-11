Isaksen su Provstgaard: “È fantastico avere un compagno di squadra danese”

Gustav Isaksen ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Totalfodbold durante il suo ritiro con la Nazionale danese nella quale ha parlato del rapporto con Oliver Provstgaard.

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L’intervista di Isaksen su Provstgaard

“Provstgaard? È fantastico avere un compagno di squadra danese. Oliver si è inserito alla grande. Gioca ogni partita e sta facendo un lavoro incredibile. Per me, poi, è bellissimo avere un altro danese nel club con cui trascorrere del tempo fuori dal campo. Con lui posso parlare anche di cose che non riguardano il calcio”.

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