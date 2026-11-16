INTERVISTE
Isaksen: “Provstgaard si merita tutto quello che sta ottenendo”
Dal ritiro della Danimarca, l’esterno della Lazio, Gustav Isaksen ha rilasciato un’intervista incentrata sulla crescita del compagno Oliver Provstgaard, che l’ha portato a essere titolare sia con la maglia biancoceleste sia con quella della sua nazionale.
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L’intervista a Isaksen sul suo compagno di club e nazionale Provstgaard
“Il fatto che ora stia offrendo prestazioni fantastiche è un conto, ma fin dal primo giorno è stato il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via: si è fatto davvero in quattro. La gente è rimasta davvero sorpresa, perché nessuno conosceva lui o il Vejle. In quei contesti non conta tanto ciò che hai ottenuto in passato, ma solo quello che dimostri durante gli allenamenti e che tipo di persona sei. Provstgaard l’ha capito bene e, fin dal primo giorno, ha dimostrato di voler essere qui e di avere le qualità necessarie per rimanerci”.
“È stato molto umile e consapevole che, anche senza giocare, avrebbe potuto imparare da chi gli stava davanti. E poi, quasi senza accorgersene, è arrivata la sua chance, perché se l’è guadagnata. Ci siamo aiutati molto a vicenda, anche fuori dal campo. Passiamo tanto tempo insieme. Io avevo già molta esperienza, per questo gli ho dato diversi consigli. Per esempio, ha iniziato subito a seguire le lezioni con il mio tutor di italiano e ha trovato una sistemazione a Roma”.
Il difensore della Lazio si sta davvero guadagnando molta stima in patria, tanto che anche l’ex nazionale David Nielsen lo ha esaltato, dicendo:
“È indubbiamente parte della nazionale del futuro. Si vede che è un leader difensivo e il futuro capitano di una grande squadra europea. Ha fatto molta strada da quando era un giovane un po’ goffo al suo arrivo a Vejle, dove tutti si chiedevano quanto fosse bravo davvero”.
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