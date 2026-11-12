Isaksen: “Alla Lazio sto bene, difficile immaginare un posto migliore”

Gustav Isaksen, durante il ritiro con la sua nazionale, la Danimarca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Bold, per parlare del momento della Lazio e del suo rinnovo.

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L’intervista di Isaksen sulla

Sul rinnovo

“Rinnovo? Non posso dire se ci siano trattative in corso. È una questione che riguarda il club e i miei agenti. Posso solo dire di essere davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma. Quindi è molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare”.

Sul suo momento alla Lazio

“Non credo si debba dare per scontato il fatto di essere felici ogni giorno e allo stesso tempo ricoprire un ruolo importante all’interno club e godere di grande fiducia. In questo momento non vorrei essere da nessun’altra parte. La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio. Sarebbe un traguardo enorme”.

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