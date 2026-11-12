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INTERVISTE

Isaksen: “Alla Lazio sto bene, difficile immaginare un posto migliore”

Published

3 ore ago

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Isaksen intervista rinnovo Lazio

Gustav Isaksen, durante il ritiro con la sua nazionale, la Danimarca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Bold, per parlare del momento della Lazio e del suo rinnovo.

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L’intervista di Isaksen sulla

Sul rinnovo

“Rinnovo? Non posso dire se ci siano trattative in corso. È una questione che riguarda il club e i miei agenti. Posso solo dire di essere davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma. Quindi è molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare”.

Sul suo momento alla Lazio

“Non credo si debba dare per scontato il fatto di essere felici ogni giorno e allo stesso tempo ricoprire un ruolo importante all’interno club e godere di grande fiducia. In questo momento non vorrei essere da nessun’altra parte. La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio. Sarebbe un traguardo enorme”.

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