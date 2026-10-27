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INTERVISTE

Isaksen: “Contento di ciò che abbiamo fatto. Il gol? Mi alleno per questo”

Published

2 ore ago

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Gustav Isaksen in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

L’esterno della Lazio Gustav Isaksen ha rilasciato un’intervista a LSC nel post Sassuolo-Lazio, ecco le sue dichiarazioni.

Leggi Anche: Floriani: “Il gol? Stavo per lanciarmi in mezzo ai tifosi, ho visto l’arbitro e mi sono spaventato”

Le parole di Isaksen nell’intervista post Sassuolo-Lazio

“Bella partita, abbiamo giocato come vogliamo anche se abbiamo lasciato un po’ troppo spazio al Sassuolo nel primo tempo. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto.

Bella emozione quando fai quello che dice il mister, quando fai quello per cui ti alleni tutta la settimana. Bel momento per noi, dobbiamo godercelo ma continuare già dalla prossima gara contro il Cagliari.

Il Gol? Mi sono allenato per questo, vorrei fare sempre di più, ma sono contento”.

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