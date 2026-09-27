INTERVISTE
Isaksen: “Ho dovuto cambiare casa a Roma, il vicino faceva troppo rumore”
Gustav Isaksen, direttamente dal ritiro della Danimarca, intervistato dal quotidiano B.T., ha raccontato un curioso retroscena legato alla sua vita privata nella Capitale: ecco cosa gli è successo!
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Le parole di Isaksen nell’intervista sulla sua vita a Roma
“Mi sono trasferito fuori città, ma vicino al centro sportivo di Formello. È fantastico: ci vogliono circa 30-45 minuti per arrivare in centro, ma ora posso rilassarmi senza rumore. Il vicino del piano di sopra camminava sempre con i tacchi alti e faceva troppo rumore. C’era un chiasso continuo anche all’esterno. Io vengo dalla campagna, ho bisogno di pace e di natura. D’altra parte, quando arrivi alla Lazio devi pur provare a vivere in città, almeno all’inizio. Ora adoro il posto dove sto. Sono molto felice di potermi alzare ogni giorno, uscire in giardino e starmene semplicemente al sole. È magico.
La mia famiglia viene spesso a trovarmi. E poi c’è Provstgaard lì con me: ci troviamo molto bene insieme. Inoltre, ho dei compagni di squadra fantastici. Vivo in un posto meraviglioso. I tifosi? Non riesco a camminare per Roma senza essere fermato. Ce ne sono davvero tantissimi“.
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