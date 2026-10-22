Isaksen: “Ho preso un mental coach, abbiamo una grande possibilità”

Gustav Isaksen sta attraversando un momento di forma straordinario, l’esterno danese è il protagonista del match program in vista di Lazio Parma di domenica prossima: ecco le sue parole.

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Le parole di Isaksen nel match program in vista di Lazio Parma.

“É fondamentale continuare in questo modo perché sappiamo che abbiamo fatto un grande lavoro, un partitone a Torino, ma non vale niente se perdiamo contro il Parma. Dobbiamo continuare e vinciamo anche la prossima”.

Isaksen sulla partita con la Juventus e sul rapporto con Provstgaard.

“Una sera bellissima per la squadra e per i danesi, felice anche per il mio amico Oliver. Abbiamo un ottimo rapporto, stiamo insieme anche dopo gli allenamenti.

Mi da un po’ di sicurezza avere un altro della tua nazione, perché puoi parlare di ciò che sta accadendo in Danimarca. Questa cosa mi ha aiutato”.

Isaksen sull’aspetto mentale.

“É importante lavorare sul campo e in palestra, ma è stato fondamentale anche il lavoro sull’aspetto mentale perché non è sempre stato facile per me. Non sono mai andato totalmente giù.

“Ho preso un mental coach, che sta con me a casa. Mi ha aiutato tanto anche la mia fede. Ho trovato un equilibrio dentro. Sono più sicuro di me stesso”.

Isaksen su Gattuso e sull’atmosfera nello spogliatoio.

“Sto imparando tante cose con Gattuso. Siamo una squadra, ogni giorno devi fare tutto per i tuoi compagni. Ora è bello giocare con il mister. Dobbiamo partire sempre forte contro tutti. Siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto a Torino, ma ora c’è una gara fondamentale. Immagina se vinciamo contro il Parma quanto può essere bello.

Nello spogliatoio c’è un atmosfera bellissima. Siamo tutti felicissimi. Gattuso è molto bravo ad essere lì per tutti i giocatori, sia quelli che giocano tanto, sia quelli che giocano meno. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante adesso”.

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