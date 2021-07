Italia- Inghilterra, Donnarumma: “Non abbiamo mollato un centimetro”

- Advertisement -

DONNARUMMA ITALIA FINALE – Il successo azzurro passa dalle mani di Gigio Donnarumma. L’ex portiere del Milan ha parato due rigori decisivi ed è stato premiato come miglior portiere del torneo. Ai microfoni di Rai Sport non ha nascosto le sue emozioni per lo storico risultato ottenuto.

Euro 2020, l’intervista a Donnarumma dopo la finale tra Italia e Inghilterra



“Siamo stati straordinari, non abbiamo mollato un centimetro. Come dice Acerbi… mancava un centimetro e ce l’abbiamo fatta. Siamo una squadra fantastica, ce lo meritiamo tutto. Poteva ammazzarci, ma quelli non siamo noi. Noi siamo quelli che non molliamo mai. Può capitare di prendere gol, ma l’importante era stare lì. Non era facile, ma siamo stati grandiosi. Buffon è il più forte di tutti, cerco sempre di fare il massimo, lavorare al 100% e dare una mano alla squadra. Vedremo dove arriverò io”.