Italiano: "Prestazione strepitosa. Kayode può fare grandi cose"

Tempo di lettura: 2 minuti

FIORENTINA LAZIO ITALIANO POST PARTITA - Al termine di Fiorentina-Lazio 2-1, Vincenzo Italiano ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della ventiseiesima giornata di Serie A.

Fiorentina - Lazio, le parole di Italiano nel post partita

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky nel post partita di Fiorentina - Lazio:

"Oggi una gioia immensa, prestazione strepitosa con una squadra con cui in tre anni anni abbiamo vinto solo una volta."

La reazione

"Avevano preparato qualcosa di diverso. Vedi Beltran, Bonaventura rispetto alle gare precendenti ed ha portato tre punti. Abbiamo spinto forte tutti, nell'ultima gara abbiamo approcciato benissimo e l'abbiamo rifatto. Quando hai la forza di giocarti la gara, abbiamo anche sbagliato un rigore che poteva costare caro e invece abbiamo avuto la forza di rialzarci."

Su Bonaventura

"Siamo abituati a delle brutte sorprese negli ultimi minuti, contro questa squadra non si può stare tranquilli perché ha qualità. Anche se non sembrava in giornata basta una giornata di quelli davanti per raddrizzare la gara. Sono felice per i ragazzi che li ho visti esultare nello spogliatoio come i vecchi tempi."

L'ha ritrovata la sua fiorentina?

"Si, oggi molto meglio rispetto qualche altra uscita. Avevo risposto ni contro il Frosinone ma oggi abbiamo fatto passi avanti, che poi ti portano a vincere."

Su Belotti

"Abbiamo preparato la partita sull'avere in mezzo più qualità con jack e Arthur, riproposta la linea difensiva e con Beltran che cucisse il gioco. Oltre a tattica e strategia ci devi mettere atteggiamento e furore e in questa partita hanno fatto la differenza."

Sul calendario e la formazione

"È stato un mese molto impegnativo con partite importanti. Torna la conference, oggi tanti o tutti si sono guadagnati molti minuti in futuro. Vederli giocare in questa maniere è una gioia per l'allenatore. Oggi abbiamo rinunciato anche a Duncan e lo rivedremo in altro modo. Abbiamo tante soluzioni e questo è un bene per una squadra."

Su Kayode

"Prestazione di livello contro un avversario difficile, deve crescere ma quando si applica come stasera è un giocatore di livello. Se scende in campo con queste attenzioni ha caratteristiche fisiche da giocatore di alto livello. Deve migliorare, lavorando e tenendo i piedi a terra potrà fare grandi cose."

Sul rigore di Gonzalez

"Il prossimo rigore lo ritira lui."

Le parole di Italiano ai microfoni di Dazn

“All’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare così perché avevamo messo in difficoltà la Lazio e avevamo creato tanto. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a concretizzare, la vittoria è meritata".

Sui rigori

Siamo già al quarto rigore sbagliato ma altre volte non ci ha permesso di fare punti".

Su Nico Gonzalez

"Nico è il rigorista e rimarrà così. Può capitare, ci sono dei momenti in cui fa gol anche ad occhi chiusi, ora non gli sta andando bene. Non è solo il gol che rende buona una prestazione dell’attaccante".

Su Belotti

"Belotti è arrivato con grande voglia e siamo contenti di come si sta integrando. La partita di oggi ne è un esempio, ha fatto una prestazione buonissima”.