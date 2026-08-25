Jeda estasiato: “Frattesi è la fortuna di Rino Gattuso”

Al termine di Bologna Lazio, partita decisa da Davide Frattesi, l’ex biancoceleste Jeda Capucho, in un’intervista per Radio TV Serie A, ha esaltato la prova del centrocampista, indicandolo come l’uomo giusto per Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Jeda nell’intervista sul gol di Frattesi in Bologna Lazio

“Comunque ragazzi io lo avevo detto che Frattesi sarebbe stata la fortuna di Rino Gattuso, e l’ha dimostrato, lo sta dimostrando. Bravo!”.

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