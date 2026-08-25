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Jeda estasiato: “Frattesi è la fortuna di Rino Gattuso”

Published

2 ore ago

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Jeda intervista Frattesi Bologna Lazio

Al termine di Bologna Lazio, partita decisa da Davide Frattesi, l’ex biancoceleste Jeda Capucho, in un’intervista per Radio TV Serie A, ha esaltato la prova del centrocampista, indicandolo come l’uomo giusto per Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Jeda nell’intervista sul gol di Frattesi in Bologna Lazio

“Comunque ragazzi io lo avevo detto che Frattesi sarebbe stata la fortuna di Rino Gattuso, e l’ha dimostrato, lo sta dimostrando. Bravo!”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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