Jeda: “Non mi stupirei se la Lazio arrivasse fino in fondo”

Ai microfoni di news.superscommesse si è espresso l’ex attaccante Jeda in merito alla lotta per il primo posto in Serie A e sui reali obiettivi della Lazio in stagione.

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Le parole di Jeda sul primo posto della Lazio in classifica.

“Penso che in questo momento la Lazio stia meritando la posizione che occupa in classifica. Credo che, finché resteranno questo entusiasmo e questa compattezza, e la rosa non sarà condizionata da infortuni o squalifiche, la squadra potrà continuare a mantenere questo rendimento. C’è un entusiasmo fuori dal normale e la squadra sta viaggiando a ritmi molto elevati. Gattuso ha saputo trasmettere grande entusiasmo e il gruppo che si sta formando è davvero straordinario. Credo che, finché le cose continueranno così e la Lazio potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, senza altre competizioni, sarà destinata a rimanere nelle zone alte della classifica. Non mi stupirei se riuscisse ad arrivare fino in fondo, ma sarà il tempo a dircelo”.

Jeda concede i meriti a Gattuso.

“Sicuramente la Lazio è la grande sorpresa positiva di questa Serie A. Nessuno si aspettava un exploit del genere da parte dei biancocelesti. Credo che il merito principale vada dato a Gattuso, che è riuscito a creare un gruppo, a trasmettere entusiasmo ai giocatori e a sfruttare tante situazioni favorevoli alla squadra. Anche le tensioni tra la tifoseria e il presidente, paradossalmente, potrebbero contribuire indirettamente a stimolare la squadra. Sarebbe comunque bello e importante avere i tifosi allo stadio tutte le domeniche, ma al momento non è così”.

Jeda sul paragone fra Lazio ed Inter.

“La squadra sta rispondendo molto bene e sta facendo tutto il possibile per alimentare ulteriormente l’entusiasmo, nella speranza che un giorno possa convincere anche la tifoseria a cambiare idea. A questo punto, attribuisco gran parte del merito a Gattuso, perché, in mezzo a tante difficoltà, è riuscito a creare un grande gruppo, una vera famiglia. Oltre alle qualità tecniche, credo che siano determinanti il suo carisma e il suo modo di gestire la squadra. Al momento, però, non metterei ancora la Lazio sullo stesso piano dell’Inter. I nerazzurri sono più avanti, hanno una squadra forte e collaudata, tanti giocatori di qualità e una rosa molto più profonda. Non mi stupirei, tuttavia, se la Lazio riuscisse ad arrivare fino in fondo e a lottare per un obiettivo importante”.

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