Jesus esalta Tavares: “È entrato molto bene in partita”

Il Portogallo supera il Galles per 1-0, il ct Jorge Jesus ha inserito nel secondo tempo il laziale Nuno Tavares, esaltando nel post partita la prestazione del terzino biancoceleste.

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Il ct del Portogallo Jorge Jesus esalta Tavares per la prestazione contro il Galles.

Non è partito titolare Nuno Tavares nel match che ha visto il Portogallo vincere per 1-0 contro il Galles. Il terzino della Lazio è subentrato negli ultimi 10 minuti al posto di Nuno Mendes.

Il ct dei lusitani, Jorge Jesus si è detto molto soddisfatto della prova del giocatore biancoceleste: “Nuno Mendes ha chiesto il cambio perché era molto stanco e Nuno Tavares è entrato molto bene in partita”.

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