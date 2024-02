Joe Cole: "Eriksson fantastico. Simeone ha preso qualcosa da lui"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JOE COLE ERIKSSON - Joe Cole, ex stella del calcio inglese, ha parlato di due ex Lazio: Sven Goran Eriksson e Diego Pablo Simeone. Ospite negli studi di TNT Sports 1, ha elogiato il tecnico svedese spiegando come l'argentino stia seguendo in parte le sue orme.

Joe Cole parla di Eriksson e Simeone

"Sven è stato un allenatore fantastico con una grande carriera. Era l'opposto di Simeone e Simeone stesso ha preso qualcosa da lui".