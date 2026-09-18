Morningstar, Joe Mansueto: “In futuro sogno un club italiano, Roma grande città”

Joe Mansueto, miliardario fondatore di Morningstar, ha aperto a un investimento futuro nel calcio europeo citando, tra le varie città, anche Roma: ecco le sue parole rilasciate nel corso di una lunga intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera.

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Le parole di Joe Mansueto di Morningstar sull’investimento futuro nel calcio europeo

“Per usare una metafora finanziaria: non sono un day trader, i risultati arrivano nel tempo, non dalla speculazione giornaliera. Il calcio mi appassiona profondamente ma credo anche che nel tempo si rivelerà un buon investimento. Per me sono due facce inseparabili della stessa medaglia. Il calcio, a livello globale, è uno sport che di norma non genera grandi profitti correnti. Ma il valore dei club è cresciuto nel tempo: è lì che sta il ritorno dell’investimento.

Volevo una squadra in Europa per sfruttare le sinergie, soprattutto sui giocatori, che possono passare da un club all’altro a seconda delle necessità. Forse in futuro investirò. Al momento voglio raggiungere gli obiettivi che mi sono dato con i Chicago Fire, con il Lugano e con i progetti dei nuovi stadi. Poi, con un altro po’ di esperienza e qualche trofeo vinto, non escludo di poter guardare ad altri club europei. E chissà, magari proprio un grande club italiano, dai colori molto vicini a quelli dei Chicago Fire.

Alla domanda esplicita sul club rossonero Mansueto non ha però indicato una preferenza precisa: “Chissà. Ma in Italia ci sono anche altre grandi città, come Roma“.

Mansueto sulle infrastrutture

“Ho sottostimato l’importanza delle infrastrutture: lo stadio, i campi di allenamento. È la prima cosa da valutare, prima ancora di comprare una squadra di calcio. Per ora ho portato il terreno di gioco nel cuore della città, vicino ai nostri tifosi, ma non ho ancora il pieno controllo dello stadio e delle infrastrutture: un gap che verrà colmato grazie al nuovo stadio di proprietà.

Le regole e i regolamenti sono tanti, precisi, oserei dire ferrei, e noi faremo di tutto per rispettarli. In cambio le autorità locali si sono impegnate a realizzare tutte le opere infrastrutturali necessarie alla viabilità e a rendere semplice l’accesso allo stadio”.

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