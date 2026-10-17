INTERVISTE
Jovetic: “Guarin disse cose che non doveva dire dopo il match con la Lazio”
L’ex attaccante dell’Inter Stevan Jovetic ha raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport un episodio che lo vide litigare con Guarin dopo una partita con la Lazio.
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Le parole di Jovetic sul litigio con Guarin ai tempi dell’Inter, dopo una partita con la Lazio.
“Mi presi con Guarin dopo una partita con la Lazio. Venne da me a muso duro e disse cose che non doveva dire. Con Icardi invece fu amplificata: litigammo in allenamento, cose che succedono”.
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