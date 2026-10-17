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INTERVISTE

Jovetic: “Guarin disse cose che non doveva dire dopo il match con la Lazio”

Published

3 ore ago

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L’ex attaccante dell’Inter Stevan Jovetic ha raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport un episodio che lo vide litigare con Guarin dopo una partita con la Lazio.

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Le parole di Jovetic sul litigio con Guarin ai tempi dell’Inter, dopo una partita con la Lazio.

“Mi presi con Guarin dopo una partita con la Lazio. Venne da me a muso duro e disse cose che non doveva dire. Con Icardi invece fu amplificata: litigammo in allenamento, cose che succedono”.

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