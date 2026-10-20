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INTERVISTE

Juric: “La Lazio ha giocatori molto forti, li abbiamo sofferti”

Published

1 ora ago

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Juric intervista Lazio Monza 20 ottobre

Dopo la sfida tra Monza e Cagliari, il tecnico della squadra, Ivan Juric lombarda ha parlato nell’intervista post partita, tornando alla sfida con la Lazio.

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L’intervista di Juric sulla Lazio

“La Lazio ha giocatori molto forti che negli spazi vanno molto forte. Quando li lasci correre, pressano e diventano molto fastidiosi, lì abbiamo sofferto molto il primo tempo e il secondo meglio. Nel primo tempo il Cagliari è andato meglio, bisogna essere sinceri, poi la partita è andata bene ma hanno grandi giocatori come Maldini, Nzola, Mendy quindi non è stata facile… Non andrà sempre così che il secondo tempo va tutto bene e fai tanti gol”.

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