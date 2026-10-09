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INTERVISTE

Monza, Juric: “Gattuso? Senza paura e con idee chiare”

Published

2 ore ago

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Juric intervista Lazio Monza

Conferenza stampa per Ivan Juric che domenica pomeriggio, alle 15:00, sfiderà la Lazio all’Olimpico: il tecnico del Monza, durante l’intervista, ha speso belle parole per il rivale Gennaro Gattuso e non solo.

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Le parole di Juric nell’intervista prima di Lazio Monza

“Quale aspetto temo più della Lazio? Mi piacciono parecchio, hanno giocatori di qualità, gamba e forza. Attaccano tanto quando hanno spazio e quello che hanno fatto se lo sono meritati. Gattuso? È sempre stato bravo, la sua carriera parla per lui. Non ha paura di niente, ho grande stima e apprezzamento per lui come uomo. Ne apprezzo il coraggio: ha allenato in Croazia e in Grecia, non ha paura di niente e ha le idee chiare. Sarà una partita tostissima. Hanno giocatori con tanta gamba e forza, bisogna andare forte”.

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