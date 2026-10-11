Monza, Juric: “Primo tempo bruttissimo, non ci è riuscito nulla”

Intervista post partita anche per Ivan Juric, tecnico del Monza, che si è dichiarato molto dispiaciuto della sconfitta contro la Lazio: ecco le parole del tecnico al termine della giornata numero sei di Serie A 2026/2027.

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Le parole di Juric per DAZN nel post di Lazio-Monza

“Primo tempo bruttissimo non mi è piaciuto niente, ho visto zero di tutto quello che abbiamo preparate. Il secondo tempo ci dice che potevamo fare meglio, potevamo pareggiare meritatamente ma non ci siamo riusciti. Il primo tempo non è mi piaciuto. Nel secondo tempo, con l’uomo in meno, ho visto la mia squadra. Non siamo riusciti ad incidere, nel primo tempo ho visto cose davvero brutte mentre nel secondo abbiamo mostrato di cosa siamo capaci. Chi è entrato ha fatto molto bene. Abbiamo fatto il nostro in tutte le partite, anche oggi. Pensavamo di giocare con più qualità invece abbiamo sbagliato. Nella ripresa ci siamo aggiustati, volevo alzare il livello di pericolosità della squadra ma non ci siamo riusciti”.

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