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INTERVISTE

Juventus, Kolo Muani: “Siamo pronti per le partite che ci aspettano”

Published

6 minuti ago

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Kolo Muani intervista Juventus Lazio

Randal Kolo Muani al termine della sfida tra Celta Vigo e Juventus di Europa League ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport dove ha ammesso di essere già al lavoro, almeno mentalmente, per le partite che verranno: domenica c’è già la Lazio.

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Le parole di Kolo Muani in vista di Juventus-Lazio

“Abbiamo dato tanto, sono contento per il gol. Se questa vittoria dà una bella spinta? Si, abbiamo dimostrato di avere tanta energia. Siamo professionisti, ci aspettano tante partite ma siamo pronti per tutte le partite”

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