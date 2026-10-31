INTERVISTE
Kakà: “Gattuso sta facendo molto bene, sono contentissimo”
L’ex calciatore Ricardo Kakà, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in occasione del derby fra Milan e Inter, rilasciando anche un commento su Gennaro Gattuso e il suo lavoro con la Lazio.
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L’intervista di Kakà su Gattuso
“Quello del tecnico è un lavoro difficile. Adesso Rino da allenatore sta facendo veramente bene, ha un carattere molto speciale, è uno che vuole vincere sempre e mi fa piacere che riesca ad esprimersi al meglio. Un grandissimo amico, io tifo sempre per i miei amici e sono contentissimo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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