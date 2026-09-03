Karlstrom: “Siamo molto concentrati per la sfida alla Lazio”

Al termine della sfida di Coppa Italia vinta 2 a 1 sul Venezia, il capitano dell’Udinese Jesper Karlstrom ha rilasciato un’intervista nella quale ha evidenziato come i suoi guardino sempre avanti e abbiano già nel mirino il match di Serie A Udinese Lazio.

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L’intervista a Karlstrom prima di Udinese Lazio

“È importante, soprattutto ora, pensare partita dopo partita e non guardare troppo avanti. Siamo concentrati sulla partita di lunedì contro la Lazio, gli obiettivi stagionali li teniamo in secondo piano”.

“È molto importante essere competitivi sia in campionato sia in Coppa Italia. Vogliamo vincere e con il Venezia abbiamo fatto bene, soprattutto nel secondo tempo”.

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