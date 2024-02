Kayode torna su Fiorentina - Lazio: "Sembrava stregata"

Tempo di lettura: < 1 minuto

KAYODE FIORENTINA LAZIO - Michael Kayode ha segnato contro la Lazio il primo gol in carriera in Serie A. Il difensore della Fiorentina, raggiunto dai microfoni di Radio Sportivo, ha spiegato l'emozione di quel momento e l'importanza della vittoria viola sui biancocelesti.

Kayode torna su Fiorentina Lazio

"Sinceramente non me l'ero immaginato il primo gol in Serie A, ho seguito il percorso ed è arrivato. In un bellissimo momento della partita contro la Lazio. Sembrava stregata, abbiamo preso addirittura cinque pali ma ero convinto che ce la saremmo portata a casa per come stavamo giocando".